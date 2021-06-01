РФС попросил UEFA допустить болельщиков из России на матч с Данией

Фото: ТАСС/Pavel Golovkin/AP
Российский футбольный союз (РФС) обратился в UEFA с просьбой поспособствовать допуску болельщиков сборной России на матч против команды Дании, который состоится 21 июня в Копенгагене. Об этом сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
Ранее власти Дании заявили, что не планируют пускать на матчи чемпионата Европы иностранных болельщиков.
"Мы обратились в UEFA с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России на важнейший матч в Копенгагене 21 июня. Власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на Евро, хотя российская сторона разрешила въезжать в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов", – говорится в сообщении.
В РФС подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы помочь российским болельщикам и оказать поддержку национальной сборной.
"Надеемся, что власти этой страны пойдут нам навстречу", – заключили в РФС.
Ранее в России открылся безвизовый въезд для иностранных зрителей чемпионата Европы по футболу по паспорту болельщика. Как уточняется, болельщики для въезда в РФ смогут использовать FAN ID в виде заламинированного документа или в электронном виде. Такой порядок въезда действует с 00:00 29 мая 2021 года до 23:59 2 июля текущего года.
Турнир для европейских сборных состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: