РФС попросил UEFA допустить болельщиков из России на матч с Данией

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Российский футбольный союз (РФС) обратился в UEFA с просьбой поспособствовать допуску болельщиков сборной России на матч против команды Дании, который состоится 21 июня в Копенгагене. Об этом сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Ранее власти Дании заявили, что не планируют пускать на матчи чемпионата Европы иностранных болельщиков.

"Мы обратились в UEFA с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России на важнейший матч в Копенгагене 21 июня. Власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на Евро, хотя российская сторона разрешила въезжать в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов", – говорится в сообщении.

В РФС подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы помочь российским болельщикам и оказать поддержку национальной сборной.

"Надеемся, что власти этой страны пойдут нам навстречу", – заключили в РФС.

Ранее в России открылся безвизовый въезд для иностранных зрителей чемпионата Европы по футболу по паспорту болельщика. Как уточняется, болельщики для въезда в РФ смогут использовать FAN ID в виде заламинированного документа или в электронном виде. Такой порядок въезда действует с 00:00 29 мая 2021 года до 23:59 2 июля текущего года.

Турнир для европейских сборных состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.