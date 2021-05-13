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Спорт

02:55

Роналду забил 100-й гол за "Ювентус"

спорт

Фото: AP/Luca Bruno

Туринский "Ювентус" победил "Сассуоло" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра прошла на стадионе "Мапей-Читта-дель-Триколоре". Матч закончился со счетом 3:1 в пользу "Ювентуса".

В составе победителей отличились Адриен Рабьо (28-я минута), Криштиану Роналду (45) и Пауло Дибала (66).

Для Роналду гол стал 100-м за "Ювентус". Ранее португалец забивал более 100 мячей за английский "Манчестер Юнайтед" (118), мадридский "Реал" (450) и сборную Португалии (103).

После победы "Ювентус" закрепился на пятом месте в турнирной таблице. В активе туринской команды 72 очка. В свою очередь, "Сассуоло" занимает 8 место с 56 баллами.

Ранее "Локомотив" в девятый раз стал обладателем Кубка России по футболу. Московская команда в финальном матче обыграла самарские "Крылья Советов".

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