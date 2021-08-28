В Калининградской области футболист умер после полученной во время матча травмы

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Калининградской области во время товарищеского матча любительских команд после полученной травмы скончался вратарь "Красной Звезды" из Советска Александр Шишмарев. Об этом рассказали в Калининградской областной федерации футбола.

Известно, что травма была получена после столкновения. Спортсмену оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

"Калининградская областная федерация футбола, все футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон", – говорится в сообщении.

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