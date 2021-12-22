Черчесов составил памятку по работе с Дзюбой

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Главный тренер венгерского "Ференцвароша" и бывший наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о секретах успешной работы с нападающим Артемом Дзюбой. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Памятка для тренера, как нужно работать с футболистом Дзюбой, чтобы выжимать максимум – пункт первый: принимать Артема таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите на первый пункт", – сказал Черчесов.

20 декабря Черчесов подписал контракт с клубом "Ференцварош" из Венгрии. До этого специалист в течение пяти лет был главным тренером сборной России по футболу, с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира в 2018 году.

