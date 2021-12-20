В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной РФ

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Российских футболистов хотят начать штрафовать не только за плохую игру в команде РФПЛ, но и за неудовлетворительные показатели в сборной. Письмо с такой инициативой на имена министра спорта РФ Олега Матыцина и главы Российского футбольного союза Александра Дюкова планирует направить депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Хамзаев отметил, что иногда спортсменам такого уровня не хватает дополнительной мотивации. Штрафы, по его словам, нужно вводить за плохую игру, нарушение дисциплины и за жалобы фанатов. Санкции должны налагаться в рамках контракта, заключенного в клубе, пояснили в пресс-службе парламентария.



"Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу стартует в Лиге наций 2 июня 2022 года матчем со сборной Албании. Российская команда сыграет в группе 2-го дивизиона В также с командами Исландии и Израиля.

