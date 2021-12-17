Сборная России по футболу сыграет первый матч в Лиге наций с Албанией

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Сборная России по футболу стартует в Лиге наций 2 июня 2022 года матчем со сборной Албании, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Российская команда сыграет в группе 2-го дивизиона В также с командами Исландии и Израиля.

Предстоящий розыгрыш Лиги наций стал третьим в истории. В сезонах 2018/2019 и 2020/2021 российская команда также выступала в дивизионе B.

В первом сезоне сборная России стала второй в группе с командами Швеции и Турции. Во втором она также заняла вторую строчку в квартете с командами Венгрии, Сербии и Турции.

Матчи группового этапа Лиги наций сезона 2022/2023 пройдут в период с июня по сентябрь 2022 года. Игры запланированы на 2–8 июня, 8–14 июня и 22–27 сентября. Точные даты встреч будут известны позднее.

