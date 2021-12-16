Сборная РФ в Лиге наций сыграет в одной группе с командами Исландии, Албании и Израиля

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В группе 2 дивизиона B нового розыгрыша Лиги наций сборная России по футболу сыграет с командами Исландии, Израиля и Албании. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, прошедшей в четверг в швейцарском Ньоне.
Предстоящий розыгрыш Лиги наций станет третьим в истории.
При этом в сезонах 2018–2019 и 2020–2021 годов российская команда также выступала в дивизионе B.
В первом сезоне сборная России стала второй в группе с командами Швеции и Турции. Во втором она также заняла вторую строчку в квартете с командами Венгрии, Сербии и Турции.
Матчи группового этапа Лиги наций сезона 2022–2023 пройдут в период с июня по сентябрь 2022 года. Игры запланированы на 2–8 июня, 8–14 июня и 22–27 сентября. Точные даты встреч российской команды будут известны позднее.
Ранее сообщалось, что из-за технической ошибки UEFA заново проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Речь идет об ошибке ПО внешнего поставщика услуг, который отвечал за инструктаж должностных лиц относительно того, какие команды и с кем могут играть в плей-офф.
Стали известны соперники сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022
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