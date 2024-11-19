Овечкин оформил дубль в матче НХЛ против "Юты"

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Российский хоккеист и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в матче НХЛ против "Юты". Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, Овечкин довел общее число своих голов до 868, сократив до 26 шайб отставание от рекордсмена НХЛ, канадского хоккеиста Уэйна Гретцки (894 гола).

Овечкин поставил в этом матче еще один рекорд: вратарь "Юты" Коннор Ингрэм стал 178-м голкипером, пропустившим гол от россиянина. Так, Овечкин повторил аналогичный рекорд чеха Яромира Ягра.

В предыдущем матче российский хоккеист оформил хет-трик, обеспечив своему клубу победу над "Вегас Голден Найтс". По словам самого Овечкина, каждый член команды старался блокировать броски и не жалел себя.

Ранее хоккейный клуб "Питтсбург Пингвинз" вручил своему нападающему Евгению Малкину золотую клюшку в честь 500-го гола в карьере в НХЛ. Малкин забросил 500-ю шайбу 17 октября в игре против "Баффало Сейбрз", которая завершилась в овертайме со счетом 6:5. Благодаря этому нападающий стал вторым в НХЛ российским хоккеистом, который забросил 500 и более шайб в лиге.