Axios: проект соглашения США и Ирана продлевает перемирие на 60 дней

Фото: depositphotos/lkpro

Проект мирного соглашения между США и Ираном предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, президент США Дональд Трамп и посредники на переговорах хотят объявить о заключении соглашения 24 мая, однако договор еще не согласован окончательно и все может сорваться. Представители Ирана также намекнули, что сделка близка к завершению.

Согласно инициативе, США и Иран подпишут "Меморандум о взаимопонимании", который будет действовать 60 дней и может быть продлен по взаимному согласию. В течение этого периода Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить пролив от мин.

В обмен на это США снимут блокаду с иранских портов и предоставят некоторые исключения из санкций, чтобы позволить Ирану свободно продавать нефть. Данная мера значительно облегчит ситуацию на мировом нефтяном рынке, отметил чиновник США.

Проект также включает обязательства Ирана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия, а также проводить переговоры о приостановке своей программы по обогащению урана. Тегеран также будет обязан ликвидировать запасы высокообогащенного урана.

В свою очередь, США в течение 60-дневного периода согласятся вести переговоры об отмене санкций и размораживании иранских средств. Американские войска, мобилизованные в последние месяцы, останутся в регионе и будут выведены только в случае достижения окончательной договоренности.

В меморандуме также четко указано, что война между Израилем и "Хезболлой" в Ливане будет прекращена.

Ранее Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном в целом согласовано и ожидает окончательного утверждения между сторонами переговоров. Американский лидер также пообещал, что Ормузский пролив вновь будет открыт.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.