Дежурного ЕДДС подозревают в халатности из-за схода лавины в Норильске

12:58
Фото: СК РФ
В ходе расследования дела по факту гибели людей при сходе лавины в Норильске задержан оперативный дежурный сотрудник диспетчерской службы администрации города. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Мужчину подозревают в халатности. Он задержан в рамках уголовного дела по части 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность").
По версии следствия, об опасности схода лавин в горных районах местности сообщалось еще 30 декабря. Тогда сотрудники МЧС составили прогноз, который указывал, что с 31 декабря по 11 января рекомендуется контролировать лавиноопасные участки и информировать населении о вероятной угрозе.
"Составленный прогноз направлен в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования города Норильска и получен оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы, который полученные сведения о лавиноопасности в оперативную сводку управления ГО и ЧС города Норильска не включил", – сказано в сообщении.
Там добавили, что из-за этого власти не стали организовывать мероприятия по предупреждению схода лавин.
В пятницу, 8 января, пять домов оказались под снегом, сошедшим в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском.
На месте ЧП работали более 200 спасателей. Поисковая операция длилась больше суток.
Живыми были найдены шесть человек, еще трое погибли. Жертвами стали мужчина, женщина и маленький ребенок.
Кроме того, еще один подросток был госпитализирован, он находился в реанимации. Его состояние оценивалось как тяжелое. 11 января он пришел в себя. Уточняется, что погибшие были родственниками мальчика.
10 января в Норильске был объявлено днем траура.
В Норильске на горнолыжном курорте туристы погибли под лавиной
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