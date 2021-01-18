Очевидец рассказал о том, как идут поиски пропавших после схода лавины в Домбае

16:39
Фото: instagram.com/elita.dombay
Местный житель рассказал Москве 24 подробности о сходе лавины на одном из склонов на курорте Домбай в Карачаево-Черкесской Республике.
"На склоне горы Мусса Ачитара произошел сход лавины. По данным из первых уст, на 4-й очереди снесло туалет и прокат, находящийся поблизости. Учебный склон завалило", – рассказал владелец проката на склоне.
По его словам, на данный момент на месте происшествия, помимо МЧС, также находится много неравнодушных людей, помогающих в поисках.
Инструктор по горнолыжному катанию Мурат в момент схода лавины был на другом склоне, поэтому под лавину не попал.
"Я был с мелкой в это время внизу, на другой трассе. Лавина сошла на синей трассе, среднего уровня сложности. Накрыло только часть ее, поэтому, говорят, под снегом не так много людей оказалось. МЧС сейчас и внизу, и наверх поднялись – ищут людей", – рассказал он Москве 24.
Мурат добавил, что ему до сих пор звонят родные и близкие, чтобы удостовериться, что молодого человека нет в числе пострадавших.
Сход лавины в Карачаево-Черкесии, предположительно, произошел из-за сейсмического воздействия от принудительно спущенной лавины в другом очаге. Об этом сообщил глава Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев. По его словам, лавина была средних размеров и составляла до нескольких десятков тысяч километров.
Ранее сообщалось, что под толщей снега могли оказаться от 4 до 12 человек. По предварительным данным, четыре человека пострадали в результате схода лавины.
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