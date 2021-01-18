Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:39

Главная / Новости /

Очевидец рассказал о том, как идут поиски пропавших после схода лавины в Домбае

"Всем народом помогаем": как идут поиски людей после схода лавины в Домбае
происшествия регионы эксклюзив

Фото: instagram.com/elita.dombay

Местный житель рассказал Москве 24 подробности о сходе лавины на одном из склонов на курорте Домбай в Карачаево-Черкесской Республике.

"На склоне горы Мусса Ачитара произошел сход лавины. По данным из первых уст, на 4-й очереди снесло туалет и прокат, находящийся поблизости. Учебный склон завалило", – рассказал владелец проката на склоне.

По его словам, на данный момент на месте происшествия, помимо МЧС, также находится много неравнодушных людей, помогающих в поисках.

Я был там прямо, когда лавина сошла. Мы сейчас всем народом помогаем людей искать. Тут очень много народу собралось, мы откапываем, ищем людей. Есть подозрения, что кто-то есть тут под снегом. Тут звонит чей-то телефон, но где – пока не можем понять.
местный житель, очевидец

Инструктор по горнолыжному катанию Мурат в момент схода лавины был на другом склоне, поэтому под лавину не попал.

"Я был с мелкой в это время внизу, на другой трассе. Лавина сошла на синей трассе, среднего уровня сложности. Накрыло только часть ее, поэтому, говорят, под снегом не так много людей оказалось. МЧС сейчас и внизу, и наверх поднялись – ищут людей", – рассказал он Москве 24.

Мурат добавил, что ему до сих пор звонят родные и близкие, чтобы удостовериться, что молодого человека нет в числе пострадавших.

Сход лавины в Карачаево-Черкесии, предположительно, произошел из-за сейсмического воздействия от принудительно спущенной лавины в другом очаге. Об этом сообщил глава Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев. По его словам, лавина была средних размеров и составляла до нескольких десятков тысяч километров.

Ранее сообщалось, что под толщей снега могли оказаться от 4 до 12 человек. По предварительным данным, четыре человека пострадали в результате схода лавины.

Читайте также

Павелко Анастасия

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать