Момент схода лавины в Карачаево-Черкесии попал на видео

Момент схода лавины на Домбае попал на видео. На ролике видно, что за секунды видимость пропадает абсолютно. Снежная пелена закрывает обзор.

Лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. Сообщалось, что четыре человека пострадали. Позже стало известно, что шесть человек смогли выбраться из-под снега.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.

По словам временно исполняющего обязанности первого замначальника Главного управления МЧС по КЧР Дмитрия Помогайбо, накануне спасатели предупреждали жителей о лавинной опасности с 17 по 19 января.

В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике создан оперативный штаб. Также в регионе работает телефон горячей линии +7 (878) 226-01-00. Поисково-спасательные работы продолжаются.