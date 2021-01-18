Увеличено число спасателей, ведущих поиски после схода лавины на Домбае

Фото: ТАСС/МЧС России

Количество спасателей, которые ведут поиски на месте схода лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии увеличили до 233, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

Также отмечается, что в поисково-спасательной операции задействовали 28 единиц техники. Несмотря на наступление сумерек, поиски попавших под лавину продолжается. В МЧС сообщили, что операция осложняется из-за мокрого снега.

"В поселке Домбай проводится обход гостиниц для выявления лиц, которые могли находиться на месте схода лавины", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в региональном управлении МЧС РФ заявили, что ведомство не располагает данными о погибшем и пострадавших в результате инцидента.

Лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали. Позже стало известно, что шесть человек смогли выбраться из-под снега. Один найден погибшим.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.

В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике работает оперативный штаб. Горячая линия открыта по телефону +7 (878) 226-01-00.