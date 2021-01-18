Очевидец рассказал, как ему удалось спастись во время схода лавины в Домбае

19:00
Фото: скриншот видео телеграм-канал "Москва 24"
Очевидец в беседе с Москвой 24 рассказал о моменте схода лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесской Республике.
Павел Тыренко в момент происшествия был на склоне вместе со своей девушкой. "Это учебный склон, 4-й уровень, там бугельный подъемник, там обучаются кататься. Он один из немногих работал сегодня", – объяснил мужчина.
Павел вместе с девушкой побежали в ближайший прокат. По словам мужчины, ему и его спутнице повезло, что в момент происшествия они находились в самом низу склона.
"Нам повезло, потому что мы были внизу, уже съехали с трассы этой. А те, кто был вверху или даже в середине, тех уже занесло. Там сложно было понять, сколько человек замело. Скорее всего, около десятка и было. Так получилось, что они выключили бугель, через две минуты лавина сошла – народ более-менее успел разойтись. Если бы они не выключили его, то было бы больше людей", – отметил очевидец.
По словам Павла, лавина сошла за две минуты, а уже через пять минут осел снег. Помогать местным отыскивать людей мужчина не остался. Его девушка травмировала ногу, пытаясь добежать до укрытия.
Снежная лавина накрыла горнолыжную трассу на курорте Домбай в понедельник днем. Ранее сообщалось, что под снегом оказались два вагончика для переодевания и хранения инвентаря.
По предварительной информации, причиной лавины могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.
Местный житель Руслан рассказал Москве 24 о том, что на данный момент из-под снега удалось спасти 12 человек после схода лавины в Домбае. По словам мужчины, кроме сотрудников МЧС, в поисках участвовали еще 200–300 человек.
В противолавинной службе сообщили, что 1 человек погиб при сходе лавины в Карачаево-Черкесской Республике. Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом. На место происшествия выехали прокурор Карачаевска и его заместитель, а также сотрудники правоохранительных служб.
На месте продолжают работу спасатели. В регионе создан оперативный штаб, работает горячая линия 8 (878) 226-01-00.
Прокуратура начала проверку после схода лавины в КЧР
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