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Происшествия

19:34

В МЧС подтвердили гибель человека при сходе лавины на Домбае

происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канал "Mash"

МЧС России подтвердило гибель одного человека в результате схода лавины в Карачаево-Черкесской Республике. Трагедия произошла в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара.

"К сожалению, в ходе поисково-спасательных работ спасатели извлекли одного погибшего", – рассказали в ведомстве.

Снежная лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. Сообщалось, что под снегом оказались два вагончика для переодевания и хранения инвентаря.

Из-под снега сумели выбраться шесть человек. Позже один из очевидцев и участников спасательной операции заявил, что удалось спасти 12 человек.

На данный момент число спасателей, ведущих поиски после схода лавины на Домбае, увеличено до 233. На месте также задействованы 28 единиц техники.

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