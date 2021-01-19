Два человека найдены живыми после схода лавины в Домбае

Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТАСС

Два человека, местонахождение которых оставалось неизвестным после схода лавины в Домбае, найдены живыми. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Как передает ТАСС, мужа и жену нашли в поселке Домбай.

"Двоих нашли в поселке, они живы", – подтвердили в ведомстве.

Ранее в МЧС заявляли, что судьба двух человек после схода лавины в Домбае остается неизвестной. При этом поисково-спасательные работы были приостановлены из-за неблагоприятной погоды.

Лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. В результате случившегося погиб один человек.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.

Оперативный штаб регионального главка МЧС после случившегося открыл горячую линию по телефону +7 (878) 226-01-00. По последним данным, она приняла 29 звонков.