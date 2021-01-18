18 января, 22:17
Фото: 09.mchs.gov.ru
Судьба двух человек после схода лавины в Домбае остается неизвестной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
"Устанавливается местонахождение 2 человек", – отметили в ведомстве.
Сообщается, что на телефон горячей линии поступило 29 звонков. В МЧС подчеркнули, что поисково-спасательные работы приостановили из-за погоды. Они будут возобновлены с наступлением светлого времени суток.
Лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали. Позже стало известно, что шесть человек смогли выбраться из-под снега. В МЧС подтвердили гибель одного человека.
По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.
В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике работает оперативный штаб. Горячая линия открыта по телефону +7 (878) 226-01-00. На месте работали 233 спасателя, также были задействованы 28 единиц техники.
Из-под лавины в Карачаево-Черкесии спасена женщина
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