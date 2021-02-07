Четыре человека погибли при сходе лавины в американском штате Юта

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Четыре человека стали жертвами схода лавины в горах американского штата Юта. Об этом сообщает региональный телеканал FOX13.

"Произошла ужасная трагедия, мы молимся за жертв и семьи пострадавших. Мы благодарны службам, и остальным, оказавшим помощь по спасению", – написал губернатор штата Спенсер Кокс в Twitter.

Лавина сошла в каньоне Миллкрик, в округе Солт-Лейк-Сити. Четверо лыжников сумели самостоятельно откопать себя. Позже они попытались помочь другим отдыхающим, однако те погибли.

Два дня назад на Камчатке спасли 15-летнего ребенка, который прорыл в снегу тоннель, а после его обрушения едва не погиб. Подростка оперативно выкопали из снега и передали врачам.

