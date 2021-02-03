В Лапландии частично погребены под снежной лавиной два человека

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Под снежной лавиной, сошедшей в финской Лапландии, частично погребены два человека. Об этом сообщает Центр реагирования на чрезвычайные ситуации города Оулу.

"В Лапландии к югу от Луостотунтури сошла лавина. Два человека были частично погребены в снегу. Продолжаются спасательные работы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате схода лавины в Карачаево-Черкесии пострадали восемь человек. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.