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Безопасность

13:12

В МЧС предупредили о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарии

безопасность

Экстренное предупреждение о возможной лавинной опасности в горах распространили в Кабардино-Балкарии. По данным регионального Главного управления МЧС, угроза будет сохраняться в ближайшие сутки, передает ТАСС.

"...с 18:00 (по московскому времени) 24 января до 18:00 25 января 2021 года в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2 000 метров лавиноопасно", – уточнили в ведомстве.

Жителей региона и туристов предупредили о риске чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, а также с возможным нарушением транспортного сообщения.

В региональном МЧС призвали кататься только на официальных размеченных горных трассах, а также не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Ранее стало известно об открытии горных трасс на Домбае в Карачаево-Черкесии, где ранее произошел сход лавины. В результате чрезвычайного происшествия пострадали восемь человек, один мужчина погиб.

На Домбае, где ранее сошла лавина, снова запустили подъемники

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