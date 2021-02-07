Премьер-министр Индии следит за ситуацией в Уттаракханде, где сошел ледник

Видео: телеграм-канал LIFE SHOT

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что постоянно следит за ситуацией в штате Уттаракханд, где сошел ледник. Он уточнил, что о ситуации на месте происшествия ему оперативно докладывают соответствующие службы.

"Постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает Уттаракханд, и нация молится за безопасность всех. Постоянно общаемся с властями и получаем обновленную информацию о развертывании Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, спасательных работах и операциях по оказанию помощи", – написал Моди на своей странице в Twitter.

Огромные ледовые массы сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда. По данным местных СМИ, в результате происшествия могли пропасть без вести около 150 человек, большая часть из которых – рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга".

К месту происшествия выехали сотрудники Индо-тибетской пограничной полиции и несколько групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Из-за угрозы наводнения власти приступили к эвакуации поселений, расположенных ниже комплекса.

