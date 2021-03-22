Спасатели нашли тело пропавшего на Эльбрусе альпиниста

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Тело альпиниста, который накануне пропал на Эльбрусе, спасатели обнаружили в глубокой расщелине, передает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Альпинист 1983 года рождения из Таганрога перестал выходить на связь в воскресенье, 22 марта. На поиски пропавшего отправился отряд из 14 спасателей.

"В 13:02 по московскому времени в понедельник спасатели обнаружили тело альпиниста без признаков жизни в расщелине на глубине около 20 метров у водопада Азау", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что тело погибшего извлекли из расщелины. Вскоре его доставят вниз и передадут следственно-оперативной группе.

В феврале группа из 14 человек пропала в горах в Чечне. Для их поиска были привлечены 43 спасателя и волонтеры.

Позднее местных жителей нашли живыми. Уточнялось, что люди отправились в лес на сбор черемши.

