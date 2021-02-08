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Происшествия

09:24 (обновлено 08.02.2021 09:57)

Группа из 14 человек пропала в горах в Чечне

происшествия регионы

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Группа из 14 человек пропала в горах в Чечне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Чечне в горно-лесистой местности в районе села Бамут Сунженского района пропала и не выходит на связь группа из 14 человек – жителей Ачхой-Мартана", – сказал собеседник агентства.

В МЧС информацию о пропаже людей подтвердили. Уточняется, что для их поиска привлечены 43 спасателя и волонтеры.

В сентябре прошлого года группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи. Сообщалось, что группа вышла утром 6 сентября из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив к озеру на высоте 2 320 метров на южном склоне "Розы Хутор".

Их разыскивали 64 человека и 12 единиц техники. Службы МЧС на квадроциклах обследовали берег озера и маршруты склона. К поискам был привлечен конно-кинологический расчет. Все пропавшие туристы в итоге были найдены живыми.

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