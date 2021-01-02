Спасатели в Абхазии нашли заблудившегося в горах москвича

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Сотрудникам МЧС Абхазии удалось спасти жителя Москвы, который заблудился в горах в Гагрском районе. Об этом заявили представители МЧС республики.

В спецоперации были задействованы сотрудники поисково-спасательного отряда. "2 января в МЧС поступил сигнал о том, что житель Москвы, 52-летний Сергей Краходкин, заблудился в районе горы Мамзышха", – уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

Спасатели подразделения доставили москвича в Гагру.

Ранее МЧС напомнило о необходимости и правилах регистрации тургрупп. Предупреждать спасателей надо о маршрутках, предполагающих высокий уровень риска для жизни.