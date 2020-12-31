МЧС напомнило о необходимости и правилах регистрации тургрупп

18:17
Фото: ТАСС/Zhabrikov Vladimir
В МЧС России напомнили о том, как важно регистрироваться туристическим группам во время праздников. Об этом сообщается в Telegram-канале экстренного ведомства.
"В преддверии новогодних каникул участились случаи, когда незарегистрированные туристические группы, преодолевая маршрут, терялись на горной местности из-за сложности маршрута, неблагоприятных погодных условий или неподготовленности группы по вопросам правил безопасности во время похода", – говорится в сообщении.
Представители МЧС подчеркнули, что тургруппам надо за 10 дней до начала путешествия зарегистрироваться и проинформировать спасательные подразделения. Благодаря чему спасатели будут знать о запланированном маршруте и при необходимости смогут помочь.
Заявку на регистрацию групп можно направить через специальную онлайн-форму на официальных сайтах территориальных органов МЧС. Помимо того, доступна подача через электронную почту, почтовое отправление или по телефону.
Как подчеркивают в МЧС, предупреждать спасателей надо о маршрутках, предполагающих высокий уровень риска для жизни.
В результате при отправке онлайн-заявки на регистрацию надо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте.
Ранее пропавших в Сьяновских пещерах детей нашли. Инструктор, который вел группу, рассказал спасателям, что потерял детей во время занятий по спортивному ориентированию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: