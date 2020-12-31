МЧС напомнило о необходимости и правилах регистрации тургрупп

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В МЧС России напомнили о том, как важно регистрироваться туристическим группам во время праздников. Об этом сообщается в Telegram-канале экстренного ведомства.

"В преддверии новогодних каникул участились случаи, когда незарегистрированные туристические группы, преодолевая маршрут, терялись на горной местности из-за сложности маршрута, неблагоприятных погодных условий или неподготовленности группы по вопросам правил безопасности во время похода", – говорится в сообщении.

Представители МЧС подчеркнули, что тургруппам надо за 10 дней до начала путешествия зарегистрироваться и проинформировать спасательные подразделения. Благодаря чему спасатели будут знать о запланированном маршруте и при необходимости смогут помочь.

Заявку на регистрацию групп можно направить через специальную онлайн-форму на официальных сайтах территориальных органов МЧС. Помимо того, доступна подача через электронную почту, почтовое отправление или по телефону.

Как подчеркивают в МЧС, предупреждать спасателей надо о маршрутках, предполагающих высокий уровень риска для жизни.

В результате при отправке онлайн-заявки на регистрацию надо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте.

Ранее пропавших в Сьяновских пещерах детей нашли. Инструктор, который вел группу, рассказал спасателям, что потерял детей во время занятий по спортивному ориентированию.