На Эльбрусе спасли провалившегося в ледовую трещину альпиниста

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На Эльбрусе альпинист из Самары провалился в ледовую трещину. Сейчас его спускают с горы, сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.
"Во время спуска с Эльбруса два восходителя сбились с маршрута, и один из восходителей провалился в трещину на высоте 4 900 метров", – рассказали в отряде.
Уточняется, что на место происшествия были отправлены семь спасателей. Сейчас пострадавшего транспортируют на поляну Азау.
В конце апреля два альпиниста перестали выходить на связь после восхождения на Эльбрус. Позже их тела были обнаружены на северной стороне горы ниже скал Ленца. Также была найдена палатка, в которой альпинисты планировали скрыться от непогоды.