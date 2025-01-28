В Европе предложили запретить хит российских школьниц "Сигма бой"

Песня "Сигма бой", созданная 11-летней Светланой Чертищевой и 12-летней Марией Янковской, стала настоящим мировым хитом, но вызвала споры. Композиция уже попала на 7-е место в разделе танцевальной поп-музыки чарта Billboard, под нее танцуют на вечеринках и даже в метро. Однако в Европе предлагают запретить песню, обвиняя ее в продвижении патриархальных и пророссийских идей.

Не все довольны хитом и в России. Православные активисты просят проверить танцы школьниц, видя в них сексуализацию. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает эти претензии необоснованными и призывает сосредоточиться на более серьезных проблемах.

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