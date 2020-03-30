Пара прожила вместе 65 лет и умерла в один день от коронавируса

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Семейная пара в США умерла от коронавируса с разницей в несколько часов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

У супругов из Чикаго, проживших в браке 65 лет, остались шестеро детей и 18 внуков.

США являются лидером по числу зараженных коронавирусом – там выявлено почти 140 тысяч случаев заражения, 2,4 тысячи человек умерли. В одном только штате Нью-Йорк заболели почти 60 тысяч человек и более тысячи человек скончалось. Штат стал эпицентром распространения коронавируса по всей стране.

Дональд Трамп назвал хорошим результатом смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек, подчеркнув, что если бы не своевременно принятые правительством США меры для предотвращения распространения коронавируса, погибло бы свыше двух миллионов американцев.

Президент США также сообщил, что ожидает пик смертности от COVID-19 в стране в течение двух недель, а восстановление Штатов, по его мнению, начнется с 1 июня.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным организации, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России зафиксировано более 1,5 тысячи заболевших, вылечились 64 человека, скончались 8 человек.