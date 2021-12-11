Почему Ян Непомнящий уступил Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен одержал победу в матче с российским гроссмейстером Яном Непомнящим, который прошел в Дубае. Норвежцу хватило для этого всего 11 партий. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему Непомнящий провалил матч за шахматную корону и как Карлсен вновь доказал статус сильнейшего шахматиста планеты.



Фото: AP Photo/Jon Gambrell

Матч Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего обещал быть чрезвычайно интересным. Схватка двух сильнейших гроссмейстеров, которые знают друг друга с детства. Битва хладнокровного и сдержанного стиля Карлсена против изобретательности и скорости Непомнящего. После феноменального прошлого года, ставшего для Яна самым успешным в его карьере, казалось, что российский гроссмейстер вышел на настоящий пик своей формы. У Магнуса в то же время появился соперник, который не просто сможет играть с ним на равных, но и сумеет его одолеть. Однако на деле противостояние Карлсена и Непомнящего не дошло даже до тай-брейка, как было, например, в двух последних матчах: в 2016 году с россиянином Сергеем Карякиным и в 2018-м – с американцем Фабиано Каруаной.

Впрочем, начиналась чемпионская серия в Дубае в абсолютно равной борьбе. В первой партии Непомнящий играл белыми, но из-за нескольких неточных ходов оказался в неудобной позиции и в итоге свел ситуацию к ничьей. Во второй партии после каталонского начала, не свойственного обоим гроссмейстерам, игра также пришла к равному эндшпилю (заключительной части шахматной партии) и по обоюдному согласию – закончилась на 58-м ходу.



В третьей, как и в первой, был сыгран закрытый вариант испанской партии, но с развитием ладейной пешки на вертикали A4, а не H3 после рокировки черных. В этой игре гроссмейстеры также поделили очки. В четвертой встрече, которая пришлась аккурат на день рождения Карлсена, гроссмейстеры разыграли русскую партию. Норвежец пытался найти победные варианты, но в условиях цейтнота (недостаток времени для обдумывания ходов) снова пошел на мировую.



Пятая игра снова началась с закрытого варианта испанской партии, в которой у Непомнящего, игравшего белыми, был серьезный перевес. Однако Карлсен, как он сам выразился после этой встречи, выстроил настоящую крепость и тем самым вынудил Яна согласиться на ничью. Определяющей оказалась шестая партия, которую Карлсен выиграл – впервые за пять лет в матчах за звание чемпиона мира в классических шахматах. Эта игра стала также самой долгой в истории: для победы Карлсену понадобилось 136 ходов и почти восемь часов реального времени. Как и вторая партия, шестая началась с дебюта ферзевой пешки, но уже на третьем ходу Магнус решил разыграть пешку на G3 и слона на G2. Непомнящий ответил симметрично.



Фото: AP Photo/Jon Gambrell

Подобный дебют раньше не использовался в матчах за шахматную корону. Однако Ян оказался к нему полностью готов. В миттельшпиле (стадии игры, следующей за дебютом) Непомнящий имел небольшой перевес благодаря неточностям Карлсена, но не воспользовался шансом увеличить преимущество. Через примерно полсотни ходов Магнус постепенно стал забирать инициативу и в конце концов для норвежца из ничейной позиции начала вырисовываться победная. Конечно, на это ему понадобилась еще почти сотня ходов, но зато Карлсена добыл ценнейший балл в свой актив. Как выяснилось позднее – вместе с этим очком Магнус добился еще и психологического перевеса, который сыграл в следующих партиях ключевую роль.

В седьмой встрече, несмотря на игру белыми и отставание в счете матча, Непомнящий решил в третий раз за противостояние разыграть испанскую партию. Игра оказалась одной из самых скучных в серии и в отсутствие явного давления со стороны Яна достаточно быстро закончилась вничью.



Восьмая встреча вышла открытой и яркой, но с плохим исходом для Непомнящего. Гроссмейстеры разыграли продвинутый вариант русской партии, в миттельшпиле ситуация вновь начала напоминать ничейную. На 27-м ходе россиянин неожиданно зевнул, отдав пешку. Получив минимальный материальный перевес, Карлсен уверенно довел дело до победы.



Но настоящий кошмар ожидал Непомнящего в девятой партии. Ян решил разыграть нетривиальное английское начало. После 26 ходов позиции гроссмейстеров были равны, однако российский шахматист вдруг допустил ужасный зевок, который в ближайшей перспективе лишал его слона. Осознав ошибку, Непомнящий ушел в комнату отдыха и долго думал, можно ли спасти игру, но через полтора десятка ходов понял, что ситуация безнадежна и решил сдаться. Оставшиеся партии были уже формальностью. Десятая встреча закончилась миром, а в 11-й, где была разыграна итальянская партия с защитой двух коней, абсолютно демотивированный Непомнящий, игравший белыми, умудрился вновь зевнуть фигуру, проиграл позицию, а вместе с ней – и всю серию.



Фото: AP Photo/Jon Gambrell

Таким образом, Карлсен в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по шахматам. На итоговой пресс-конференции Непомнящий сказал: "Меня по-настоящему озадачила стратегия моего соперника. Он не стремился давить и не искал осязаемый перевес, а играл на уравнение все позиции белыми и черными. Но оказалось, что для победы достаточно не допускать зевков и выжидать, пока ваш противник сделает все за вас". Пожалуй, в этом и крылся секрет успеха Магнуса. Он оказался физически и морально готов к тому, чтобы играть до последнего – это, в частности, показала шестая партия, ставшая в результате самой длинной в истории. Непомнящий же сломался и не смог прийти в себя после той встречи.

Пока что Магнус Карлсен – бесспорно лучший из действующих шахматистов мира. Он максимально точен и не допускает в своей игре психологических провалов, что лишний раз и показал матч с Яном Непомнящим. Так что большой вопрос, сможет ли кто-либо отобрать титул чемпиона мира у норвежца в ближайшие годы. Основной кандидат на это – Алиреза Фирузджа, 18-летний уроженец Ирана, принявший в июле этого года французское гражданство. Месяц назад, после командного чемпионата Европы он преодолел отметку в 2800 пунктов рейтинга Эло (измеряет силу игрока в шахматы), став самым юным шахматистом с таким результатом. Но сможет ли Алиреза выиграть турнир претендентов и сразиться за шахматную корону, мы увидим только через пару лет.