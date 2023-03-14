Российский шахматист Алексей Сарана одержал победу на чемпионате Европы

Фото: eicc2023.com

Российский шахматист Алексей Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам, который проходил в Сербии. Всего в соревнованиях участвовали 484 шахматиста.

Так, в 11 турах российский гроссмейстер набрал 8,5 очка, сыграв вничью с румынским шахматистом Кириллом Шевченко в последнем туре. Последнему досталось второе место, а третьим стал бельгиец Даниэль Дарда. Они также набрали по 8,5 очка, но уступили россиянину по дополнительным показателям.

Ранее стало известно, что делегаты Генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации.

Решение о переходе ФШР в ACF наблюдательный совет организации принял еще в апреле прошлого года. 22 февраля текущего года совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил данное решение.

Федерацию шахмат России приняли в Азиатскую федерацию

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