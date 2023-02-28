Песков назвал "хорошей новостью" переход Федерации шахмат РФ в Азию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил переход российской шахматной федерации в Азию.

"Хорошая новость. Это событие откроет двери для участия россиян в мировых соревнованиях", – заявил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что делегаты Генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) поддержали включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. За это решение проголосовали 29 представителей, против – 1. Еще 6 от голосования воздержались.

С марта 2022 года сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных шахматных соревнованиях под своей эгидой. Такое решение приняли в Международной шахматной федерации (FIDE).

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