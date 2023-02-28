17:42Спорт
Песков назвал "хорошей новостью" переход Федерации шахмат РФ в Азию
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил переход российской шахматной федерации в Азию.
"Хорошая новость. Это событие откроет двери для участия россиян в мировых соревнованиях", – заявил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что делегаты Генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) поддержали включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. За это решение проголосовали 29 представителей, против – 1. Еще 6 от голосования воздержались.
С марта 2022 года сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных шахматных соревнованиях под своей эгидой. Такое решение приняли в Международной шахматной федерации (FIDE).
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