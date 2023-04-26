Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии битвы за шахматную корону

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в 12-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам.

Непомнящий играл черными фигурами, партия завершилась на 38-м ходу. Теперь счет в противостоянии стал 6:6. Шахматисты сыграют следующую партию 27 апреля.

Матч состоит из 14 партий, победителем автоматически становится тот, кто первым наберет 7,5 очка. В случае равенства победитель определится на тай-брейке.

Согласно рейтингу Международной шахматной федерации, Непомнящий занимает второе место с 2 795 очками. Его соперник – на третьем месте с 2 788 очками.

Битва российского и китайского шахматистов стала возможной, так как действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался в очередной раз защищать титул против Яна Непомнящего, который занял первое место в турнире претендентов на шахматную корону.

Непомнящий и Дин сыграли предыдущую партию вничью. Она завершилась на 39-м ходу. Оба гроссмейстера выиграли и проиграли по три партии, еще шесть завершились ничейным результатом.