Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 11-й партии матча за шахматную корону

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайским соперником Дин Лижэнем в 11-й партии матча за шахматную корону мира.

Непомнящий играл партию белыми фигурами. Она завершилась на 39-м ходу. В настоящее время счет в противостоянии гроссмейстеров составляет 6:5 в пользу россиянина.

Согласно рейтингу международной шахматной федерации, Непомнящий занимает второе место с 2 795 очками. Его соперник – на третьем месте с 2 788 очками.

Призовой фонд текущего матча составляет 2 миллиона евро. Победитель получит 60% от суммы, проигравший – 40%. Если чемпион определится на тай-брейке, он получит 55% от суммы, а побежденный – 45%.

Десятую партию матча Непомнящий также сыграл вничью. Игра завершилась на 45-м ходу из-за нехватки фигур после того, как китайский шахматист избавился от лишней пешки.

