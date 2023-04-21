Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в девятой партии матча за шахматную корону

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в девятой партии матча за мировую шахматную корону в Астане. Об этом сообщает RT.

"Россиянин играл белыми фигурами. Ничья была зафиксирована на 82-м ходу. Счет в противостоянии 5:4", – отмечается в сообщении.

В следующую партию российский шахматист сыграет черными фигурами. Матч состоится 23 апреля в 12:00 по московскому времени.

Накануне Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в восьмой шахматной партии за титул чемпиона мира. По правилам чемпионом мира станет тот, кто первым наберет 7,5 очка.

Это уже второй чемпионат мира, в котором принимает участие Непомнящий. В 2021 году российский шахматист проиграл норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5.

