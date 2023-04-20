Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии матча за мировую шахматную корону

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем в восьмой шахматной партии за титул чемпиона мира.

Во время этой партии Непомнящий играл черными фигурами, она закончилась на 45-м ходу. Итоговый счет 4,5:3,5 в пользу россиянина.

Следующая партия между Непомнящим и Лижэнем пройдет 21 апреля в Астане. Согласно правилам, чемпионом мира станет тот, кто первым наберет 7,5 очка.

Это уже второй чемпионат мира, в котором принимает участие российский гроссмейстер. В 2021 году Непомнящий проиграл норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5.

Ранее Непомнящий обыграл Лижэна в седьмой партии за титул чемпиона мира по шахматам. Россиянин играл белыми фигурами. Он смог воспользоваться ошибкой противника и победить.

До этого сообщалось, что Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону, объяснив это отсутствием мотивации. Однако, в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE) заявляли, что официального подтверждения от Карлсена не было.

