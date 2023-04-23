Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в десятой партии матча за шахматную корону

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в десятой партии матча за мировую шахматную корону в Астане. Об этом сообщает ТАСС.

"Соперники разыграли английское начало (система четырех коней, вариант Нимцовича. – Прим. ред.). Белые владели минимальным перевесом на выходе из дебюта, но имели более уязвимую пешечную структуру", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что в середине партии российский и китайский шахматисты разменяли ферзей. В ходе миттельшпиля ни одна из сторон не захватила первенство. В эндшпиле после размена легких фигур и ладей у белых фигур была лишняя пешка.

На 45-м ходу китайский шахматист избавился от лишней пешки и игра завершилась вничью из-за недостатка фигур. По завершении десяти партий счет в матче 5,5:4,5 в пользу Непомнящего.

Ранее сообщалось, что Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в девятой партии матча за мировую шахматную корону в Астане. Ничья была зафиксирована на 82-м ходу. Счет в противостоянии 5:4.

