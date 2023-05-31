Россиянина Карякина вернули в рейтинг Международной шахматной федерации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Данные россиянина Сергея Карякин снова появились в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), следует из обновленной версии списка, опубликованной на сайте организации.

Карякина исключили из рейтинга 28 февраля этого года, так как он не принимал участия в международных соревнованиях более года. На момент исключения он считался 10-м шахматистом мира. Теперь россиянин снова находится в рейтинге, занимая 11-ю строчку.

В 2016 году Карякин одержал победу на турнире претендентов и проиграл бывшему чемпиона мира Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам 2012 года и чемпионом мира по блицу 2016 года.

FIDE дисквалифицировала Карякина в марте прошлого года за поддержку спецоперации на Украине. Позднее организация также отклонила апелляцию россиянина.

В Кремле выразили сожаление в связи с решением FIDE. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спорт должен находиться вне политики.