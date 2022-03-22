В Кремле отреагировали на дисквалификацию шахматиста Карякина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие с решением Международной шахматной федерации (FIDE) о дисквалификации Сергея Карякина.

"Мы сожалеем в этой связи, мы призываем FIDE пересмотреть это решение и все-таки остаться вне политики, подтвердив тем самым международный престиж этой Международной шахматной организации", – приводит слова Пескова ТАСС.

Он отметил, что спорт должен находиться вне политики. Это, по его словам, является главной константой. При этом Песков выразил уверенность, что на фоне событий вокруг Украины любой россиянин имеет право на выражение своей позиции по происходящему.

"Но никоим образом это не должно провоцировать какую-то политическую реакцию со стороны FIDE", – указал представитель Кремля.

Накануне стало известно, что комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) приняла решение отстранить от соревнований россиянина Сергея Карякина на полгода. Его признали виновным в нарушении статьи 2.2.10 Кодекса этики FIDE.

В феврале Карякин обратился к Владимиру Путину в связи с ситуацией на Украине. Он выразил поддержку в связи с событиями и отметил, что внимательно следит за проводимой спецоперацией на землях, где прошло его детство, где он учился играть в шахматы и где до сих пор живут его родственники.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

