Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 08:30

Общество

В Москве прошло итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников

Фото: ТАСС/Павел Колядин

В Москве прошло итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки, передает портал мэра и правительства столицы.

Экзамен прошел 11 февраля. При этом порядок его проведения и критерии оценивания в 2026 году не изменились. Школьникам нужно было за 15 минут выполнить 4 задания, в том числе выразительно прочитать текст, пересказать его вместе с цитатой, составить монолог на одну из предложенных тем и диалог с педагогом.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов экзамен проводился с учетом особенностей их психофизического развития. В результате испытание прошли свыше 127 тысяч учеников 9-х классов. Те, кто по уважительной причине пропустил итоговое собеседование, сможет сдать его в резервные дни – 11 марта и 20 апреля.

Зачет по итоговому собеседованию является одним из условий допуска к ОГЭ. Этот экзамен позволяет оценить умение школьника грамотно и уверенно изъясняться, а также ясно выражать мысли в спонтанной речи.

"Процедура прошла в штатном режиме, во всех школах были созданы необходимые условия", – отметили в департаменте образования и науки.

Посмотреть демонстрационные варианты заданий и методические материалы можно на сайте Федерального института педагогических измерений. Детали о государственной итоговой аттестации можно узнать на сайте Регионального центра обработки информации Москвы или по телефону: 8 (499) 653⁠-94⁠-50.

В декабре 2025 года свыше 60 тысяч московских учеников 11-х классов написали городские контрольные работы в форме ЕГЭ. Школьники смогли оценить уровень знаний по русскому языку, математике, истории, литературе, обществознанию, английскому языку, информатике, химии, биологии, физике и географии.

Самым популярным предметом, который был доступен ученикам 11-х классов для выбора, стало обществознание. Контрольную работу по этой дисциплине написали более 23 тысяч выпускников. Также в число популярных предметов по выбору вошли информатика, английский язык, физика и биология.

В РФ определили единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году

Читайте также


образованиеобществогород

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика