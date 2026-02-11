Фото: ТАСС/Павел Колядин

В Москве прошло итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки, передает портал мэра и правительства столицы.

Экзамен прошел 11 февраля. При этом порядок его проведения и критерии оценивания в 2026 году не изменились. Школьникам нужно было за 15 минут выполнить 4 задания, в том числе выразительно прочитать текст, пересказать его вместе с цитатой, составить монолог на одну из предложенных тем и диалог с педагогом.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов экзамен проводился с учетом особенностей их психофизического развития. В результате испытание прошли свыше 127 тысяч учеников 9-х классов. Те, кто по уважительной причине пропустил итоговое собеседование, сможет сдать его в резервные дни – 11 марта и 20 апреля.

Зачет по итоговому собеседованию является одним из условий допуска к ОГЭ. Этот экзамен позволяет оценить умение школьника грамотно и уверенно изъясняться, а также ясно выражать мысли в спонтанной речи.

"Процедура прошла в штатном режиме, во всех школах были созданы необходимые условия", – отметили в департаменте образования и науки.

Посмотреть демонстрационные варианты заданий и методические материалы можно на сайте Федерального института педагогических измерений. Детали о государственной итоговой аттестации можно узнать на сайте Регионального центра обработки информации Москвы или по телефону: 8 (499) 653⁠-94⁠-50.

В декабре 2025 года свыше 60 тысяч московских учеников 11-х классов написали городские контрольные работы в форме ЕГЭ. Школьники смогли оценить уровень знаний по русскому языку, математике, истории, литературе, обществознанию, английскому языку, информатике, химии, биологии, физике и географии.

Самым популярным предметом, который был доступен ученикам 11-х классов для выбора, стало обществознание. Контрольную работу по этой дисциплине написали более 23 тысяч выпускников. Также в число популярных предметов по выбору вошли информатика, английский язык, физика и биология.

