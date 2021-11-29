Иммунолог допустил, что новый штамм коронавируса может быть менее смертельным

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Высокая заразность нового "Омикрон"-штамма коронавируса может означать его меньшую смертельность для человека. Такое мнение в беседе с Ura.ru озвучил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Есть такая слабая надежда, что появление "Омикрона" – это свидетельство еще лучшей адаптации этого вируса к человеческой популяции. А это значит максимально большая заразность, но меньшая патогенность, вирулентность", – сказал он.

Крючков также коснулся вопроса вакцин, отметив, что данных о снижении их эффективности на фоне распространения нового штамма пока нет. Между тем вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков считает, что об устойчивости вакцинного иммунитета следует судить по распространению "Омикрона" в странах, где высока доля привитых – по его мнению, там волна заболеваемости пройдет более мягко.

О появлении нового штамма коронавируса сообщили британские ученые. Они рассказали, что новый вариант имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Тогда генетик Франсуа Баллу предположил, что "Омикрон" мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.

