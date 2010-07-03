Всероссийский конкурс аэросъемки "Взлетай и снимай!" открыл прием работ

17:17
17:17
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
9 июля телеканал о мужском хобби "Т24" запустил ежегодный конкурс аэросъемки. К участию принимаются видеоролики, снятые исключительно на дрон. Главное требование к участникам – быть креативными и уложиться в полторы минуты.
"Взлетай и снимай!" – интернет-конкурс аэросъемки для профессионального сообщества и просто любителей. Он дает возможность телезрителям приобщиться к культуре, зарекомендовать себя в индустрии и выбрать новые направления для путешествий.
Победители будут определены в трех номинациях:
"Благодаря зрителям в эфире телеканала появились новые межпрограммные заставки из роликов, присланных на конкурс. Редакция отобрала самые красивые видео, органично интегрировала в них логотип и другую айдентику телеканала. Так появилось несколько десятков межпрограммных заставок, которые были высоко отмечены жюри престижного конкурса "МедиаБренд 2019". Основная идея видеороликов – "Будь на высоте!" – развивает концепцию "Т24" как телеканала о мужском характере, увлечениях и силе поступка", – рассказал главный режиссер телеканала Максим Иванов.
Прием работ на конкурс закончится 9 августа. Все видео, загруженные на сайт, будут оцениваться членами жюри, в состав которого входят операторы, специалисты по аэросъемке и профессионалы ТВ-индустрии. Зрители также примут активное участие в голосовании и будут определять лучших. С 9 по 19 августа можно голосовать за понравившиеся видео, ставя лайк под работой. Однако за одно видео можно отдать не более одного голоса. По количеству лайков будут определены три победителя пользовательского голосования.
Победитель "Взлетай и снимай!" примет участие в съемках одного их проектов телеканала в качестве оператора дрона. Кроме того, участники конкурса получат ценные призы от партнеров.
Церемония награждения победителей пройдет 24–25 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького (главная площадь у центрального входа) в рамках второго по счету международного фестиваля дрон-рейсинга RostecDroneFestival, организованного ВФСО "Трудовые резервы" совместно с Drone Sports Global при поддержке Госкорпорации "Ростех", Государственной компании "Рособоронэкспорт", холдинга "Технодинамика", а также департамента спорта города Москвы.
Познакомиться с полным списком правил и загрузить видео можно здесь.
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