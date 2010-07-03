Работы по строительству парка "Остров мечты" сняли с коптера

Ход работ по строительству парка развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме сняли с квадрокоптера.

"Остров мечты" – это первый в России городской курорт, расположенный на берегу Москвы-реки. На территории появится самый крупный крытый тематический парк – место, где дети и их родители могут повеселиться от души, окунувшись в мир мультфильмов.

Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Объект будет полностью крытым, в нем расположатся следующие части: тематический парк с аттракционами, городской променад (торгово-прогулочная галерея, где будут воссозданы улочки и достопримечательности городов мира), а также ландшафтный парк, поделенный на северную и южную части.

Видео: Агентство "Москва"

