В здании Центрального телеграфа разместят торговую галерею и офисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В здании Центрального телеграфа на Тверской улице после обновления появится торговая галерея, офисы и общественные помещения, сообщает Агентство "Москва".

После реновации Центральный телеграф станет многофункциональным комплексом. Работы стартуют в конце 2021 года.

Над проработкой решений по реновации проекта и его концепцией работает британский архитектор Дэвид Чипперфильд.

В 2018 году "Центральный телеграф", который является дочерним предприятием Ростелекома, продал здание в центре Москвы за два миллиарда рублей. Здание расположено между Никитским и Газетным переулками – в 700 метрах от Московского Кремля. Построили его в 1978 году.