Семь путепроводов построят на пересечении МКАД с Липецкой улицей – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семь путепроводов сделают на пересечении Московской кольцевой автодороги с Липецкой улицей. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, всего на этом участке будет создано и отремонтировано около 10 километров дорог. Таким образом, благодаря развязке станет меньше нагрузка на прилегающие дороги.

Ожидается, что после окончания всех работ намного улучшится ситуация на дорогах для живущих в районах Ленинского округа Московской области, а также Бирюлеве и Царицыне.

Бочкарев уточнил, что, согласно проекту, путепроводы пройдут:

по основному ходу Липецкой улицы;

с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 "Дон" в сторону области;

с М-4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе;

с внешней и внутренней сторон МКАД на улицу Липецкую в сторону центра;

с Липецкой улицы на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе;

через железнодорожные пути на боковом проезде МКАД.

Также планируется возвести один тоннель с внешней стороны автодороги на Липецкую улицу под трассой М-4 "Дон".

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что специалисты уже приступили к сооружению опор путепроводов и установке балок железобетонных пролетов.

Для удобства пешеходов также планируется создать четыре надземных пешеходных перехода:

в районе Липецкой улицы, дома 54;

в районе деревни Ближние Прудищи;

в районе поселка Измайлово;

в районе поселка Дубровский.

Загрутдинов напомнил, что вместе с работой на путепроводах ведется и перестройка развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе и улицей Верхние Поля.

По его словам, за последние несколько лет в столице обновили 19 развязок клеверного типа. На их месте возвели улучшенные съезды – эстакады и тоннели, которые стали хорошо справляться с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков.

Ранее стало известно, что 13 декабря откроется участок трассы М-12 в обход Владимира. Таким образом, в конце года автомобилисты смогут проехать от ЦКАД до А-108, а потом выехать на трассу М-7 через Покров, Петушки и Собинку.

Сообщалось также, что М-12 сможет связать Москву, Казань и Екатеринбург. По этой дороге специалисты планируют открыть движение уже под конец следующего года.



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