Движение по М-12 от Москвы до Владимира запустят во второй половине декабря

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Движение автомобилей по трассе М-12 от столицы до Владимира откроют во второй половине декабря. Информацией об этом поделился заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин во время дискуссии на форуме "Транспортная неделя".

"От Москвы до Владимира (по М-12. – Прим. ред.) во второй половине декабря поедем. Асфальт полностью положат, барьерные заграждения, нанесение разметки – пока погода позволяет", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Вице-премьер также добавил, что специалисты уже завершили все основные мероприятия по этому вопросу.

Уточняется, что трасса М-12 сможет связать Москву, Казань и Екатеринбург, по этой дороге специалисты планируют запустить движение уже под конец следующего года.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин досрочно запустил движение по путепроводу в районе транспортно-пересадочного узла "Саларьево". По словам столичного мэра, путепровод связал Киевское шоссе и улицу Адмирала Корнилова.

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