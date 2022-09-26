Транспортную развязку МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня планируют достроить в 2023 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице к третьему кварталу 2023 года планируют завершить реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Реализация этого важного для жителей города дорожного проекта, реализуемого по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, значительно увеличит пропускную способность всего юго-восточного участка Кольцевой автодороги", – рассказал Бочкарев.

Он уточнил, что в настоящее время его общая готовность оценивается в 22%. Специалисты продолжают работы по строительству опор эстакад, путепровода через железнодорожные пути, башен надземного пешеходного перехода вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе. Также строится дублер с внутренней стороны МКАД.

"Всего здесь построят и реконструируют более 12 километров дорог, в том числе более 3,5 километра прямого хода "кольца" с устройством переходно-скоростных полос", – добавил Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин рассказал , что движение по путепроводу над МКАД в районе улицы Верхние Поля на юго-востоке Москвы открыли на год раньше запланированного срока. По словам мэра, реконструкция путепровода выполнена в рамках крупного дорожного проекта в этом районе.

Собянин пояснил, что в результате реализации проекта старая "клеверная" развязка была заменена на современный путепровод с направленными съездами. Благодаря этому автомобилисты смогут напрямую выезжать с Южной рокады в сторону Новорязанского и Новоегорьевского шоссе.