Транспортную развязку МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня планируют достроить в 2023 год

10:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице к третьему кварталу 2023 года планируют завершить реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Реализация этого важного для жителей города дорожного проекта, реализуемого по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, значительно увеличит пропускную способность всего юго-восточного участка Кольцевой автодороги", – рассказал Бочкарев.
Он уточнил, что в настоящее время его общая готовность оценивается в 22%. Специалисты продолжают работы по строительству опор эстакад, путепровода через железнодорожные пути, башен надземного пешеходного перехода вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе. Также строится дублер с внутренней стороны МКАД.
"Всего здесь построят и реконструируют более 12 километров дорог, в том числе более 3,5 километра прямого хода "кольца" с устройством переходно-скоростных полос", – добавил Бочкарев.
Ранее Сергей Собянин рассказал , что движение по путепроводу над МКАД в районе улицы Верхние Поля на юго-востоке Москвы открыли на год раньше запланированного срока. По словам мэра, реконструкция путепровода выполнена в рамках крупного дорожного проекта в этом районе.
Собянин пояснил, что в результате реализации проекта старая "клеверная" развязка была заменена на современный путепровод с направленными съездами. Благодаря этому автомобилисты смогут напрямую выезжать с Южной рокады в сторону Новорязанского и Новоегорьевского шоссе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: