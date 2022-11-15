Участок трассы М-12 в обход Владимира откроют 13 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты откроют участок трассы М-12 в обход Владимира 13 декабря, поделился руководитель "Автодора" Вячеслав Петушенко во время форума "Транспорт России".

"Участок будет открыт 13 декабря. В общей сложности мы в конце года сможем поехать от ЦКАД до А-108, потом выезжаем на трассу М-7 "Волка" через Покров, потом Петушки, Собинку мы проезжаем уже по М-12 13 декабря", – цитирует Петушенко ТАСС.

По его словам, в общей сложности компания сдаст порядка 106 километров дорог.

Ранее на этом же форуме заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что движение автомобилей по трассе М-12 от столицы до Владимира откроют во второй половине декабря.

Он рассказал, что М-12 сможет связать Москву, Казань и Екатеринбург. По этой трассе специалисты планируют запустить движение уже под конец следующего года.

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