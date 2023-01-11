Бочкарев: порядка 90 км дорог построят в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

К концу 2023 года в Москве планируют построить около 90 километров дорог. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Развитие транспортной инфраструктуры традиционно остается одним из приоритетов нашей работы. Именно поэтому и в этом году снижать темпов дорожного строительства мы не будем – введем более 90 километров дорог", – сообщил заммэра.

Главным проектом дорожной инфраструктуры в 2023 году станет Московский скоростной диаметр (МСД). Движение по автомагистрали планируют запустить к концу текущего года.

В конце 2023 года в Москве также планируют завершить строительство Южной рокады. Запуск двух магистралей позволит улучшить транспортную доступность для москвичей, объяснил Бочкарев.

Помимо этого, в ближайший год в столице модернизируют развязки на МКАД с улиц Липецкой и Верхние Поля, а также с Алтуфьевским шоссе.

Ранее Сергей Собянин открыл третий участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе между Боровским и Киевским шоссе. Его строительство было начато в феврале 2021 года и завершено досрочно – в декабре 2022 года.



Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!