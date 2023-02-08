Эстакада через Волгоградский проспект на одном из участков МСД готова почти на 80%

Фото: stroi.mos.ru

Эстакада основного хода через Волгоградский проспект на участке от Грайвороновской до Шоссейной улицы Московского скоростного диаметра готова почти на 80%. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Длина эстакады составляет порядка 1,5 километра.

"Здесь предусмотрено трехполосное движение в каждую сторону. Возведены все 22 опоры, завершены работы по надвижке металлоконструкций пролетных строений", – поделился Бочкарев.

На территории работ также возводят четыре искусственных сооружения, которые предусматривают одностороннее движение. Специалисты проводят подготовку металлической поверхности под покраску на выезде с Волгоградского проспекта на основной ход МСД и на съезде с основного хода Московского скоростного диаметра в сторону МКАД.

По словам гендиректора акционерного общества "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, на участке строят еще два съезда. На первом (с Волгоградского проспекта на основной ход МСД ) укрепляют металлоконструкции пролетного строения. На втором (с Волгоградского проспекта на МСД в сторону области) проводят мероприятия по монтажу балок.

Кроме того, специалисты установили опоры, а на эстакаде основного хода организовали работы по бетонированию плиты проезжей части.

Ранее Бочкарев рассказал, что специалисты выполнили проходку тоннелей между строящимися станциями "ЗИЛ" и "Крымская" будущей Троицкой линии метро на 30%. Протяженность участка составляет около 1,8 километра.

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