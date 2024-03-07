Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Акция "Ночь на катке" пройдет 10 марта в парках Москвы, гости смогут посетить викторины, розыгрыши и выступления фигуристов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы.

"Заключительные сеансы и прокат коньков традиционно станут бесплатными. Посетителей ждет интерактивная программа "Праздник семьи в народном стиле", приуроченная к Году семьи", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что посетители смогут посмотреть выступления фигуристов, посетить анимационные мероприятия, а также тематические викторины и розыгрыши.

в парке "Сокольники" с 21:00 артисты в национальных костюмах северных народов будут развлекать посетителей и делать фотографии на память;

в саду имени Баумана с 19:00 до 19:30 состоится открытый мастер-класс по фигурному катанию, после чего начнется интерактивная анимационная программа;

в саду "Эрмитаж" с 21:00 посетителей начнут встречать сказочные герои театра "Аутентика".

Ранее сообщалось, что в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ пройдет фестиваль "День профориентации". Мероприятие состоится 16 марта, его посвятили перспективным специальностям.

Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, для гостей представят более 20 мастер-классов, лекций и профориентационных игр. Фестиваль нацелен на подростков старше 14 лет и их родителей.